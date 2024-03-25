EFSA: 8 опасных веществ для получения запаха и вкуса "дымка"

 
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ФОТО: Shutterstock nuotr.
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) провело тщательную переоценку восьми "дымных" ароматизаторов, после чего не смогло снять опасения по поводу их токсичности, об этом сообщает Государственная продовольственно-ветеринарная служба Литвы.

С учетом этой оценки, а также требований общественного здравоохранения и законодательства, исследуемые ароматизаторы разрешено использовать в продуктах питания лишь до 1 июня 2024 года.

Переходный период для реализации новых требований не предусмотрен. Однако, Государства-члены обратились в Европейскую комиссию (ЕК) с просьбой предоставить переходный период, чтобы предприятия могли внести необходимые изменения. Чтобы отказаться от использования ароматизаторов и вернуться к традиционным методам копчения, необходимы дополнительные инвестиции и время на приобретение оборудования, внесение изменений в рецептуру, маркировку и оценку воздействия на окружающую среду.
Žuvies rūkykla

Коптильные (дымные) ароматизаторы в основном используются в сельди, мясных и сырных продуктах для придания им вкуса, запаха и внешнего вида традиционного дымка. Использование ароматизаторов до этого считалось менее опасным для здоровья, чем традиционный процесс копчения, однако, теперь это сомнительно.

В свою очередь, страны ЕС считают, что для принятия правильных решений о запрете ароматизаторов необходимо провести сравнительную оценку риска между ароматизаторами и традиционным дымом.

Исследовались следующие ароматизаторы: „Scansmoke PB 1110“ „Zesti Smoke Code 10“ „Smoke concentrate 809045“ „Scansmoke SEF 7525“ „SmokEz C-10“ „SmokEz Enviro-23“ „proFagus-Smoke R709“ „Fumokomp“

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