Эфир с Delfi: начато расследование гибели военных США, рост цен на проезд и недовольство в Вильнюсе

Во второй части в студии Delfi депутат совета Вильнюсского самоуправления из Партии свободы Эрика Курочкина. Поговорим о повышении цен на общественный транспорт в Вильнюсе. Очередное голосование по этому вопросу должно состояться 7 апреля. А 5 апреля активисты защиты климата проведут третий протест против этого. Кроме того, в интернете собирают подписи под петицией. На сегодняшний день ее подписали почти 14 тысяч человек.