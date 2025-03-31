Во второй части в студии Delfi депутат совета Вильнюсского самоуправления из Партии свободы Эрика Курочкина. Поговорим о повышении цен на общественный транспорт в Вильнюсе. Очередное голосование по этому вопросу должно состояться 7 апреля. А 5 апреля активисты защиты климата проведут третий протест против этого. Кроме того, в интернете собирают подписи под петицией. На сегодняшний день ее подписали почти 14 тысяч человек.
2025.03.31 13:11
Эфир с Delfi: начато расследование гибели военных США, рост цен на проезд и недовольство в Вильнюсе
ru.DELFI.lt
Сегодня утром удалось вытащить из болота затонувшую американскую бронемашину M88 Hercules. Прокуратура Литвы начала расследование по факту смерти американских военных. На месте происшествия работают военная полиция и американские следователи. В первой части выпуска расскажем вам обо всех деталях спасательной операции, известных к этому момент, а также обсудим эту тему с полковником запаса Вайдотасом Малинёнисом.
Оставить комментарий Читать комментарии