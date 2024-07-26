2024.07.26 13:20

Эфир Delfi: жить на границе с Россией - 700 шагов в Кибартай

 
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Мы продолжаем наши прогулки длиною в 700 шагов по Литве. Сегодня начнем отсчет с нулевой отметки в небольшом, но стратегически важном городе Литвы - Кибартай, который находится на границе с Россией. Сейчас в Кибартай начинается Литва и Европейский союз, а 200 лет назад заканчивалась Российская империя. И определить это можно по ширине железнодорожной колеи. Здесь же проходит участок границы, который не менялся на протяжении 600 лет.

А нашим проводником и собеседником стал Витас Каткявичюс, первый мэр Кибартай после восстановления независимости Литвы, общественный деятель и гид.

Начало эфира в 13:30.

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