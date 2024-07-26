Эфир Delfi: жить на границе с Россией - 700 шагов в Кибартай

Мы продолжаем наши прогулки длиною в 700 шагов по Литве. Сегодня начнем отсчет с нулевой отметки в небольшом, но стратегически важном городе Литвы - Кибартай, который находится на границе с Россией. Сейчас в Кибартай начинается Литва и Европейский союз, а 200 лет назад заканчивалась Российская империя. И определить это можно по ширине железнодорожной колеи. Здесь же проходит участок границы, который не менялся на протяжении 600 лет.