Эфир Delfi: Зеленский прилетел с визитом в Литву, похищенная в Каунасе девочка найдена и освобождена

Накануне министр обороны Швеции призвал граждан страны быть готовыми к возможной войне. А в конце года, по сообщению Bloomberg, США с союзниками провели тайную встречу по урегулированию конфликта в Украине и не достигли особых результатов. Эти и другие темы обсудим с Турне президента Украины Владимира Зеленского по странам Балтии началось с Литвы. Сегодня утром его самолет приземлился в аэропорту Вильнюса. В рамках поездок планируется обсудить ситуацию с безопасностью, интеграцию в ЕС и НАТО и другие вопросы. Сама ситуация с безопасностью по-прежнему остается нестабильной. Накануне министр обороны Швеции призвал граждан страны быть готовыми к возможной войне. А в конце года, по сообщению Bloomberg, США с союзниками провели тайную встречу по урегулированию конфликта в Украине и не достигли особых результатов. Эти и другие темы обсудим с директором Института мировой политики Евгеном Магдой. Евгеном Магдой.