Эфир Delfi: Зеленский посылает РФ на 3 буквы и допускает перемирие, близки ли переговоры?

Украина накануне встречи стран НАТО отказалась от любых гарантий безопасности, заменяющих членство в альянсе. При таком варианте Зеленский допустил возможность перемирия с Россией с временным оставлением оккупированных территорий. Одновременно администрация президента РФ подготовила для регионов методички, в которых говорится, что „конец СВО“ не за горами. Руководителям субъектов даны рекомендации, что выдавать за „победу“. Можно ли рассматривать это как отход Москвы и Киева от своих ранее озвученный позиций? Близки ли переговоры? С кем Трамп будет говорить с позиции силы? Как Путин намерен решать все новые возникающие перед ним вызовы?