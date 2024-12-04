2024.12.04 13:05

Эфир Delfi: Зеленский посылает РФ на 3 буквы и допускает перемирие, близки ли переговоры?

 
Анжела Бубеляк
Дмитрий Семёнов
ru.DELFI.lt

Украина накануне встречи стран НАТО отказалась от любых гарантий безопасности, заменяющих членство в альянсе. При таком варианте Зеленский допустил возможность перемирия с Россией с временным оставлением оккупированных территорий. Одновременно администрация президента РФ подготовила для регионов методички, в которых говорится, что „конец СВО“ не за горами. Руководителям субъектов даны рекомендации, что выдавать за „победу“. Можно ли рассматривать это как отход Москвы и Киева от своих ранее озвученный позиций? Близки ли переговоры? С кем Трамп будет говорить с позиции силы? Как Путин намерен решать все новые возникающие перед ним вызовы?

Об этом и многом другом поговорим в сегодняшнем эфире с политологом Александром Морозовым.

Начало эфира в 13.30.

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