Эфир Delfi: Выборы в Литве, Молдове, Грузии и угроза России

Выборы в эти выходные ждут и Литву. Здесь пройдет второй тур в одномандатных округах, после чего станет окончательно понятен состав нового Сейма. Уже с большой вероятностью можно сказать, что нынешние правящие их проиграют, а формировать правительство будут левоцентристы во главе с социал-демократами. Без преувеличения можно сказать, что нынешняя литовская власть является одним из главных локомотивов поддержки Украины в Европе. И даже в конце срока своих полномочий министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис и спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен продолжают в том же духе. На этой неделе оба апеллировали к президенту Франции Макрону, намекая, что пора начать реализовывать идею с отправкой инструкторов НАТО в Украину. Но останется ли тема помощи Украине во главе угла новых правящих?



Обо всем об этом поговорим в сегодняшнем эфире с главным редактором информационного агентства ELTA Витаутасом Бруверисом.



Начало эфира в 13.30.