Выборы в эти выходные ждут и Литву. Здесь пройдет второй тур в одномандатных округах, после чего станет окончательно понятен состав нового Сейма. Уже с большой вероятностью можно сказать, что нынешние правящие их проиграют, а формировать правительство будут левоцентристы во главе с социал-демократами. Без преувеличения можно сказать, что нынешняя литовская власть является одним из главных локомотивов поддержки Украины в Европе. И даже в конце срока своих полномочий министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис и спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен продолжают в том же духе. На этой неделе оба апеллировали к президенту Франции Макрону, намекая, что пора начать реализовывать идею с отправкой инструкторов НАТО в Украину. Но останется ли тема помощи Украине во главе угла новых правящих?
Обо всем об этом поговорим в сегодняшнем эфире с главным редактором информационного агентства ELTA Витаутасом Бруверисом.
Начало эфира в 13.30.
Эфир Delfi: Выборы в Литве, Молдове, Грузии и угроза России
Россия завязла в войне в Украине и тратит колоссальные ресурсы на нее. Однако она все еще в состоянии проводить мощнейшие гибридные атаки в отношении стран, которые считает сферой своего влияния. В минувшее воскресенье Москве едва не удалось остановить процесс евроинтеграции Молдовы. В эти выходные сторонникам европейского пути Грузии также предстоит отстаивать свои идеалы. В стране пройдут парламентские выборы. По данным журналиста-расследователя Христо Грозева Путин хочет сфальсифицировать результаты, после чего устроить кровавый разгон демонстрантов. Об этом журналист рассказал в интервью Delfi.
Выборы в эти выходные ждут и Литву. Здесь пройдет второй тур в одномандатных округах, после чего станет окончательно понятен состав нового Сейма. Уже с большой вероятностью можно сказать, что нынешние правящие их проиграют, а формировать правительство будут левоцентристы во главе с социал-демократами. Без преувеличения можно сказать, что нынешняя литовская власть является одним из главных локомотивов поддержки Украины в Европе. И даже в конце срока своих полномочий министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис и спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен продолжают в том же духе. На этой неделе оба апеллировали к президенту Франции Макрону, намекая, что пора начать реализовывать идею с отправкой инструкторов НАТО в Украину. Но останется ли тема помощи Украине во главе угла новых правящих?