2024.08.21 13:07

Эфир Delfi: включение побывавшего в Судже журналиста и выберут ли молдаване ЕС?

 
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За 2 месяца до референдума о вступлении в ЕС президент Молдовы Майя Санду записала видеообращение с призывом принять участие в голосовании вне зависимости от выбора. На референдуме будет определяться не только внешнеполитический, но и внутренний вектор развития страны. Поскольку одновременно пройдут и президентские выборы. Одновременно в информационном пространстве после успешной операции ВСУ в Курской области обсуждают вопрос, может ли Украина ввести свои войска в Приднестровье. О процессах, происходящих в Молдове, в первой части выпуска поговорим с заместителем директора Совета внешней политики „Украинская призма“ Сергеем Герасимчуком.

Во второй части выпуска на связи со студией военный корреспондент украинского канала „Армия ТВ“, побывавший в подконтрольной Украине Судже Курской области.

Начало эфира в 13.30

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