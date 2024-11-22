2024.11.22 12:56

Эфир Delfi: в Литве новый премьер и новый протест I Путин в "Орешнике" - испугается ли Запад?

 
Дмитрий Семёнов
Анжела Бубеляк
ru.DELFI.lt

Накануне в Вильнюсе прошел очередной многочисленный митинг против участия в коалиции партии „Заря НеманаРемигиюса Жемайтайтиса, обвиняемого в антисемитизме. К участникам акции „10 минут молчания“ вышел новый премьер-министр Гинтаутас Палуцкас. Организаторы предоставили слово и ему, однако толпа встретила политика свистом и криками „Позор“.

Вчера также стало известно, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Не исключено, что Жемайтайтис будет использовать данный факт в своей публичной риторике.

Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и заявил, что Россия нанесла удар по предприятию ВПК в Днепре новой баллистической ракетой средней дальности под названием „Орешник“. Как отреагируют и какие действия предпримут партнеры Украины?

Главные события этой недели в Литве и в мире обсудим с организатором митинга, публицистом и писателем Аркадиюсом Винокурасом и директором Института мировой политики Евгеном Магдой.

Начало трансляции в 13.30

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