Эфир Delfi: в Литве новый премьер и новый протест I Путин в "Орешнике" - испугается ли Запад?

Вчера также стало известно, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Не исключено, что Жемайтайтис будет использовать данный факт в своей публичной риторике.

Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и заявил, что Россия нанесла удар по предприятию ВПК в Днепре новой баллистической ракетой средней дальности под названием „Орешник“. Как отреагируют и какие действия предпримут партнеры Украины?

Главные события этой недели в Литве и в мире обсудим с организатором митинга, публицистом и писателем Аркадиюсом Винокурасом и директором Института мировой политики Евгеном Магдой.