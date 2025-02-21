Эфир Delfi: в чем логика Трампа и чем она грозит Литве?

На фоне конфликта между Зеленским и Трампом, накануне прошел Вильнюсский форум по безопасности. И там тоже пытались выяснить, чего же ожидать от США. Основной темой было „Обеспечение победы Запада, победа над Россией и восстановление мирового порядка, основанного на правилах“. Там выступил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе и известный военный стратег генерал Бен Ходжес. В эксклюзивном интервью Delfi он жестко раскритиковал Европу, которая сидит, сложа руки, глядя на ситуацию с Украиной. „Поднимите свой зад и сделайте что-нибудь!“.Также на конференции был доктор Джеймс Карафано, аналитик консервативного центра Heritage Foundation. Ему импонирует Трамп, и он объяснил эксклюзивно для Delfi, как понимать его резкую риторику. Он убежден, что Трамп точно „не в кармане у Путина“.