В это воскресенье состоится очередной митинг в поддержку Украины на Кафедральной площади Вильнюса. Он будет приурочен к третьей годовщине полномасштабного российского вторжения. После митинга участники отправятся шествием к Лукишкской площади, где состоится концерт в рамках акции „Radarom!“. В акции примут участие и представители российского молодежного демократического движения „Весна“, занимающие антивоенную позицию. В студии Delfi - организатор митингов на Кафедральной площади, писатель, публицист Аркадиюс Винокурас и представительница „Весны“ Екатерина Голубева. Обсудим предстоящую акцию, почему митингов несколько, а не один консолидированный, а также поговорим о новых угрозах Литве в связи с высказываниями Трампа.
Эфир Delfi: в чем логика Трампа и чем она грозит Литве?
На фоне конфликта между Зеленским и Трампом, накануне прошел Вильнюсский форум по безопасности. И там тоже пытались выяснить, чего же ожидать от США. Основной темой было „Обеспечение победы Запада, победа над Россией и восстановление мирового порядка, основанного на правилах“. Там выступил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе и известный военный стратег генерал Бен Ходжес. В эксклюзивном интервью Delfi он жестко раскритиковал Европу, которая сидит, сложа руки, глядя на ситуацию с Украиной. „Поднимите свой зад и сделайте что-нибудь!“.Также на конференции был доктор Джеймс Карафано, аналитик консервативного центра Heritage Foundation. Ему импонирует Трамп, и он объяснил эксклюзивно для Delfi, как понимать его резкую риторику. Он убежден, что Трамп точно „не в кармане у Путина“.