2024.08.20 12:58

Эфир Delfi: успех ВСУ на Курщине и опасность на Донбассе, перейдет ли РФ к ковровым бомбардировкам?

 
ru.DELFI.lt

ВСУ продолжают расширять зону влияния в Курской области. В вечернем обращении Зеленский заявил, что под контролем военных находится уже 1250 квадратных километров и 92 населенных пункта. Эта территория может удвоиться за счет Глушковского района, который удалось отрезать путем подрыва трех мостов через реку Сейм. Одновременно российские оккупанты продолжают продвигаться на Донбассе и приближаются к Покровску. Какое направление для ВСУ важнее - Курское или Покровское? Можно ли назвать операцию на Курщине триумфом Сырского? Установится ли в Курской области стабильная линия фронта? Перейдет ли Россия к ковровым бомбардировкам своей территории?

Эти и другие вопросы адресуем руководителю Центра военно-правовых исследований Александру Мусиенко

Начало эфира в 13.30

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