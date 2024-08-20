Эфир Delfi: успех ВСУ на Курщине и опасность на Донбассе, перейдет ли РФ к ковровым бомбардировкам?

ВСУ продолжают расширять зону влияния в Курской области. В вечернем обращении Зеленский заявил, что под контролем военных находится уже 1250 квадратных километров и 92 населенных пункта. Эта территория может удвоиться за счет Глушковского района, который удалось отрезать путем подрыва трех мостов через реку Сейм. Одновременно российские оккупанты продолжают продвигаться на Донбассе и приближаются к Покровску. Какое направление для ВСУ важнее - Курское или Покровское? Можно ли назвать операцию на Курщине триумфом Сырского? Установится ли в Курской области стабильная линия фронта? Перейдет ли Россия к ковровым бомбардировкам своей территории?