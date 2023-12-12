Эфир Delfi: удастся ли Зеленскому убедить сенаторов проголосовать за помощь Украине?

Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в США. Он уже обратился к Национальному университету в Вашингтоне, также ожидается его речь перед сенаторами и встреча со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Удастся ли Зеленскому убедить сенаторов проголосовать за помощь Украине? Стал ли вопрос финансирования заложником приближающихся выборов президента США? Может ли Байден пойти на уступки республиканцам без ущерба для своего рейтинга?