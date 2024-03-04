Эфир Delfi: удар по Одессе, интервью с Александром Скобовым - смерть Навального и эволюция общества

Смерть Алексея Навального и похороны политика, превратившиеся в многодневную акцию протеста - изменит ли это ситуацию внутри России? Возможна ли эволюция общества? Как случившееся повлияло на российскую оппозицию - будет ли разработана внятная формула для демократических сил и широкое объединение? Эти и другие вопросы главный редактор информационного агентства Elta Витаутас Бруверис обсудил с российским публицистом и историком Александром Скобовым.