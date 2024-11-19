2024.11.19 12:42

Эфир Delfi: тысяча дней войны, ракеты ATACMS ударят по России, Путин в ответ грозит доктриной

 
Анжела Бубеляк
Дмитрий Семёнов
ru.DELFI.lt

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил разрешение ударов американским оружием вглубь территории России. Однако временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис не спешит открывать шампанское. Поводов для радости в последние дни действительно мало. Россия ежедневно обстреливает гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины. Только за последние дни в ходе атак РФ погибли десятки человек в Сумах и Одессе, а в страну вернулись отключения света. В каком состоянии Украина встречает 1000-ый день полномасштабной войны? С чем связано решение США снять ограничения на применение своих ракет? Будет ли это распространяться на всю территорию в пределах дальности ATACMS? Приняли ли подобное решение европейские страны? Есть ли риск того, что Трамп после инаугурации отыграет в этом вопросе назад?

Об этом в сегодняшнем эфире на связи из Киева нам расскажет литовский политолог Альвидас Медалинскас.

Начало эфира в 13.30

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