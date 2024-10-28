2024.10.28 13:17

Эфир Delfi: триумф соцдемов и провал консерваторов. Что дальше?

 
ru.DELFI.lt

В Литве выборы в Сейм завершились безоговорочной победой социал-демократов. Они получают 52 мандата из 141. Нынешние правящие, консерваторы, стали обладателями 28 мандатов. Далее следуют „Заря Немана“ (20 мест), Союз демократов „Во имя Литвы“ (14), Движение либералов (12), Союз крестьян и зеленых Литвы (8).

Лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте пока официально подтвердила, что приглашение для консультаций по формированию правящей коалиции получили демократы „Во имя Литвы“. Что же касается Союза крестьян и зеленых, то они пришли ночью в штаб победителей просто поздравить. Из других итогов: лидер третей политической силы „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис заявил, что готов работать в парламентском меньшинстве, а председатель консерваторов Габриелюс Ландсбергис намерен покинуть свой пост и уступить мандат. Окончательные итоги выборов подведем с депутатом Сейма от социал-демократов Альгирдасом Сисасом.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии