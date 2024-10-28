Эфир Delfi: триумф соцдемов и провал консерваторов. Что дальше?

Лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте пока официально подтвердила, что приглашение для консультаций по формированию правящей коалиции получили демократы „Во имя Литвы“. Что же касается Союза крестьян и зеленых, то они пришли ночью в штаб победителей просто поздравить. Из других итогов: лидер третей политической силы „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис заявил, что готов работать в парламентском меньшинстве, а председатель консерваторов Габриелюс Ландсбергис намерен покинуть свой пост и уступить мандат. Окончательные итоги выборов подведем с депутатом Сейма от социал-демократов Альгирдасом Сисасом.