Лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте пока официально подтвердила, что приглашение для консультаций по формированию правящей коалиции получили демократы „Во имя Литвы“. Что же касается Союза крестьян и зеленых, то они пришли ночью в штаб победителей просто поздравить. Из других итогов: лидер третей политической силы „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис заявил, что готов работать в парламентском меньшинстве, а председатель консерваторов Габриелюс Ландсбергис намерен покинуть свой пост и уступить мандат. Окончательные итоги выборов подведем с депутатом Сейма от социал-демократов Альгирдасом Сисасом.
2024.10.28 13:17
Эфир Delfi: триумф соцдемов и провал консерваторов. Что дальше?
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В Литве выборы в Сейм завершились безоговорочной победой социал-демократов. Они получают 52 мандата из 141. Нынешние правящие, консерваторы, стали обладателями 28 мандатов. Далее следуют „Заря Немана“ (20 мест), Союз демократов „Во имя Литвы“ (14), Движение либералов (12), Союз крестьян и зеленых Литвы (8).
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