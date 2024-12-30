2024.12.30 11:47

Эфир Delfi: транзит газа, диверсии в Балтийском море, экономика РФ в 2025 г и выход Литвы из БРЭЛЛ

 

Угрозы Фицо и непоколебимость Киева: что будет с транзитом российского газа через Украину? „Инцидент“ в российском воздушном пространстве: почему Путин решил извиниться перед Алиевым? Диверсии судами российского теневого флота: как эффективно бороться с этой проблемой? „Российская экономика это уставший марафонец на стероидах“: в каком состоянии РФ входит в 2025 год? Литва полностью выходит из кольца БРЭЛЛ: как это стало возможным и какие преимущества дает странам Балтии?

Эти и другие темы обсудим с политиком и экономистом Владимиром Миловым.

Начало трансляции в 13.30

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