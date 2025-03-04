Эфир Delfi: Трамп тормозит помощь Украине, какими будут решения Европы?

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о приостановке военной помощи Украине, сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя Белого дома. Это касается в том числе техники и боеприпасов, уже направлявшихся в Украину. При этом советник президента Литвы по национальной безопасности заявил, что данное решение Трампа не удивило, а Европа уже готовит ответные меры. Их должны подробно представить на саммите в Брюсселе 6 марта. В преддверии этого заседания глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе стоит готовиться к худшему и срочно перевооружаться. А президент Франции Эмманюэль Макрон допускает размещение своего ядерного оружия на территории союзников в Европе.