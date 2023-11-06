Эфир Delfi: толкают ли Украину к переговорам, перспектива выборов, мелодия для юбилейного Вильнюса

В Офисе президента советуют военным меньше комментировать ситуацию на фронте в прессе. О том, есть ли конфликт в военно-политическом руководстве Украины, какие аргументы могут сработать для продления помощи США и толкает ли Запад Украину к мирным переговорам, - говорим в эфире Delfi с директором Института мировой политики Евгеном Магдой.
И новые "700 шагов" по Вильнюсу, тон которым будет задавать музыка, т. к. на улице Одминю в Старом городе Вильнюса рос, учился и наполнял пространство мелодией скрипки наш гость — музыкант, актер, предприниматель Борис Кирзнер. Шагаем!
Начало эфира в 14.00