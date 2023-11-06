Эфир Delfi: толкают ли Украину к переговорам, перспектива выборов, мелодия для юбилейного Вильнюса

В Офисе президента советуют военным меньше комментировать ситуацию на фронте в прессе. О том, есть ли конфликт в военно-политическом руководстве Украины, какие аргументы могут сработать для продления помощи США и толкает ли Запад Украину к мирным переговорам, - говорим в эфире Delfi с директором Института мировой политики Евгеном Магдой.