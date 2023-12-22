Эфир Delfi: стрельба в Праге, какой "лентяй" поработал с рельефом Вильнюса до Рождества Христова?

 
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В выпуске новостей: в результате стрельбы в Карловом университете в Праге были убиты 14 человек. Ранены еще 25. Огонь открыл 24-летний студент. Половина жителей Литвы хотела бы работать четыре дня в неделю. России уже не достичь своих целей в Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Город, который отмечает 700 лет, и грунт, который справил 2 миллиарда — это все о литовской столице. Новое путешествие по Вильнюсу мы посвятили городу нерукотворному, а появившемуся благодаря естественным процессам — в земле, под землей, над землей. Как современные улицы связаны с древними реками? Какой "лентяй" создал рельеф Вильнюса? Что будет с городом через 700 лет? О земле, по которой отправится бродить наша съемочная группа, расскажет геолог, доктор геологических наук, организатор путешествий Йонас Шечкус.

Начало трансляции в 13.45.

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