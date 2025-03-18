Чем Трампу не угодили „Голос“ и „Свобода“? К каким последствиям приведет прекращение их вещания? Сможет ли Европа стать „подушкой безопасности“ для „Радио Свобода“? Что может предпринять международный журналистский цех? Обсудим это с докладчиком ПАСЕ по правам человека Эмануэлисом Зингерисом и исследователем Лодзинского университета, экспертом Фонда защиты гласности Романом Захаровым.
Начало эфира в 13.30
Эфир Delfi: сможет ли ЕС спасти американскую "Свободу"?
После указа Трампа Европа всерьез рассматривает продолжение вещания „Радио Свобода“ при своей финансовой поддержке. Однако, по словам главы евродипломатии Кайи Каллас, это не произойдет автоматически. Тем временем, с коллегами из „Радио Свобода“ и „Голоса Америки“ выражает солидарность журналистский цех. Международный институт прессы выступил в защиту всех американских СМИ, которым грозит закрытие из-за указа Трампа. По мнению института, этот шаг усилит автократов по всему миру и лишит многих надежных источников информации.
Чем Трампу не угодили „Голос“ и „Свобода“? К каким последствиям приведет прекращение их вещания? Сможет ли Европа стать „подушкой безопасности“ для „Радио Свобода“? Что может предпринять международный журналистский цех? Обсудим это с докладчиком ПАСЕ по правам человека Эмануэлисом Зингерисом и исследователем Лодзинского университета, экспертом Фонда защиты гласности Романом Захаровым.