Эфир Delfi: сможет ли ЕС спасти американскую "Свободу"?

После указа Трампа Европа всерьез рассматривает продолжение вещания „Радио Свобода“ при своей финансовой поддержке. Однако, по словам главы евродипломатии Кайи Каллас, это не произойдет автоматически. Тем временем, с коллегами из „Радио Свобода“ и „Голоса Америки“ выражает солидарность журналистский цех. Международный институт прессы выступил в защиту всех американских СМИ, которым грозит закрытие из-за указа Трампа. По мнению института, этот шаг усилит автократов по всему миру и лишит многих надежных источников информации.