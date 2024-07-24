Эфир Delfi: СМИ, нацобщины Литвы и мигранты – что читают, смотрят, слушают?

Какие изменения произошли в русскоязычном медийном пространстве Литвы за два года войны в Украине? Что предпочитают читать, смотреть и слушать представители национальных общин и новых многочисленных групп мигрантов из Украины, Беларуси, России и других стран. Как построили или перестроили свою работу медиа, ориентированные на эти аудитории?