Эфир Delfi с Жигимантасом Павиленисом: Орбан в Киеве, выборы в США, кто будет представит Литву в ЕС?

Венгерский премьер Виктор Орбан впервые с начала полномасштабной войны приехал в Украину “с шагами к миру”, как он заявил журналистам накануне. Там он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Венгрия начала свое полугодичное председательство в Совете ЕС. Страны ЕС спешили начать переговоры о вступлении Украины в ЕС до начала этого срока, поскольку Венгрия выступала против этого, как и против военной помощи Украине. Будет ли Венгрия улучшать отношения с Украиной, какой портфель в ЕС получит Литва, какой будет Франция после победы ультраправых и что следует ожидать от выборов США, обсуждаем с главой комитета Сейма Литвы по иностранным делам Жигимантасом Павиленисом.