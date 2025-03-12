2025.03.12 13:02

Эфир Delfi с Жигимантасом Павиленисом: итоги переговоров в Джидде, и что сказали литовцам в США

 

Украина готова к прекращению огня на 30 дней, а США возобновляют военную помощь и обмен разведданными. Это главный итог состоявшихся вчера в Саудовской Аравии переговоров. По словам госсекретаря США Марка Рубио, „мяч теперь на стороне России“. Примет ли она этот пас, может быть известно уже на этой неделе по итогам встречи спецпосланника Стива Уиткоффа с Путиным и беседы Трампа с лидером РФ. Как оценивать вчерашние переговоры Украины и США? Будет ли Вашингтон давить на Путина? Чего ждать в случае несогласия Путина на временное прекращение огня? Когда в переговорный процесс включится Европа?

Эти и другие вопросы обсудим с депутатом Сейма, замглавы комитета по иностранным делам Жигимантасом Павиленисом.

Начало эфира в 13.30

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии