2024.12.17 13:25

Эфир Delfi с военным экспертом: "Нас могут атаковать в конце правления этой администрации США"

 

Владимир Путин накануне заявил, что серийный выпуск комплексов „Орешник“ будет обеспечен в ближайшее время. Президент России угрожает этой баллистической ракетой средней дальности Украине и странам Европы без малого месяц, с момента ее первого и пока единственного применения по Украине. Владимир Путин утверждает, что большое количество этих ракет по эффективности поражения сопоставимы с ядерным ударом.

Что известно об этой ракете, почему баллистику сложно сбить и стоит ли бояться новое вооружение РФ, и почему есть опасения, что вскоре Запад могут атаковать - обсуждаем со специалистом по ядерноме сдерживанию, геостратегическому аналитику Atlantic Council и старшим научным сотрудником Национального института исследований сдерживания Питером Хьюсси.

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