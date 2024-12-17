Что известно об этой ракете, почему баллистику сложно сбить и стоит ли бояться новое вооружение РФ, и почему есть опасения, что вскоре Запад могут атаковать - обсуждаем со специалистом по ядерноме сдерживанию, геостратегическому аналитику Atlantic Council и старшим научным сотрудником Национального института исследований сдерживания Питером Хьюсси.
2024.12.17 13:25
Эфир Delfi с военным экспертом: "Нас могут атаковать в конце правления этой администрации США"
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Владимир Путин накануне заявил, что серийный выпуск комплексов „Орешник“ будет обеспечен в ближайшее время. Президент России угрожает этой баллистической ракетой средней дальности Украине и странам Европы без малого месяц, с момента ее первого и пока единственного применения по Украине. Владимир Путин утверждает, что большое количество этих ракет по эффективности поражения сопоставимы с ядерным ударом.
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