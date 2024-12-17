Эфир Delfi с военным экспертом: "Нас могут атаковать в конце правления этой администрации США"

Владимир Путин накануне заявил, что серийный выпуск комплексов „Орешник“ будет обеспечен в ближайшее время. Президент России угрожает этой баллистической ракетой средней дальности Украине и странам Европы без малого месяц, с момента ее первого и пока единственного применения по Украине. Владимир Путин утверждает, что большое количество этих ракет по эффективности поражения сопоставимы с ядерным ударом.