2024.07.31 13:05

Эфир Delfi с Владимиром Миловым: стагфляция в России, ультиматум США Индии, YouTube вне закона?

 
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Центробанк РФ поднимает ключевую ставку: грозит ли России стагфляция? Американский ультиматум Индии: пересмотрит ли Моди отношения с Путиным? Помпео предлагает обвалить цены на нефть: насколько реализуема экономическая часть плана? Пропажа российских политзеков из тюрем: готовится обмен? В России резко поднимают плату за участие в войне: насколько хватит бюджета воюющей страны? Усиление цензуры: закроет ли Кремль YouTube?

Эти и другие темы обсудим в сегодняшнем эфире с экономистом, бывшим вице-министром энергетиком России Владимиром Миловым.

Начало эфира в 13.30.

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