2025.05.06 13:14

Эфир Delfi с Владимиром Миловым: сенсационный провал в Германии, добьет ли Трамп Путина санкциями?

 

Мерца не избрали канцлером Германии. Политик не смог набрать необходимого числа голосов. Теперь у Бундестага есть две недели для повторного голосования. Сам Фридрих Мерц от второго голосования сегодня отказался.

США подготовили новые санкции против России, чтобы усилить давление. Последнее слово для их введения за Дональдом Трампом. Американский президент, по сведениям источников, еще не принял окончательного решения. Проблемы России сулит и готовность Саудовской Аравии обвалить цены на нефть. Это может стать серьезным ударом по бюджету РФ, дефицит которого может увеличиться втрое от запланированного. Эти темы обсудим в сегодняшнем выпуске с экономистом и политиком Владимиром Миловым.

Начало трансляции в 13.30

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