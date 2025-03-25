Эфир Delfi с Владимиром Миловым: переговоры, Трамп и украинские АЭС, сколько времени нужно России?

Накануне закончились переговоры американской и российской делегаций в Саудовской Аравии. Стороны не стали делиться результатами по горячим следам, пообещав опубликовать сегодня совместное заявление. Однако накануне Дональд Трамп заявил, что на переговорах обсуждаются территориальные вопросы и возможные линии разграничения в Украине. Также речь идет о возможном контроле США над АЭС в Украине. Зачем Трампу атомные электростанции? Приведут ли переговоры к реальному результату? Снимут ли США санкции с РФ? Сколько России нужно времени, чтобы подготовиться к войне с Европой?