2025.03.25 12:20

Эфир Delfi с Владимиром Миловым: переговоры, Трамп и украинские АЭС, сколько времени нужно России?

 

Накануне закончились переговоры американской и российской делегаций в Саудовской Аравии. Стороны не стали делиться результатами по горячим следам, пообещав опубликовать сегодня совместное заявление. Однако накануне Дональд Трамп заявил, что на переговорах обсуждаются территориальные вопросы и возможные линии разграничения в Украине. Также речь идет о возможном контроле США над АЭС в Украине. Зачем Трампу атомные электростанции? Приведут ли переговоры к реальному результату? Снимут ли США санкции с РФ? Сколько России нужно времени, чтобы подготовиться к войне с Европой?

Эти и другие вопросы обсудим с экономистом Владимиром Миловым.

Начало трансляции в 13.30

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