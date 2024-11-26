Эфир Delfi с Владимиром Миловым: новые санкции, что с экономикой России, почему газ РФ снова в ЕС?

На прошлой неделе под американские санкции попали десятки российских банков. Среди них крупный Газпромбанк, через который шли расчеты за газ. Одновременно с этим появилась статистика Евростата, согласно которой Россия впервые с весны 2022 года снова стала главным поставщиком газа в ЕС. А Bloomberg увидел риск газового кризиса в Европе на фоне снижающихся запасов в хранилищах и потенциального сокращения поставок из РФ. Какими будут последствия американских санкций для российских банков и почему Европа вновь становится потребителем российского газа?