2024.11.26 12:47

Эфир Delfi с Владимиром Миловым: новые санкции, что с экономикой России, почему газ РФ снова в ЕС?

 
Анжела Бубеляк
Дмитрий Семёнов
ru.DELFI.lt

На прошлой неделе под американские санкции попали десятки российских банков. Среди них крупный Газпромбанк, через который шли расчеты за газ. Одновременно с этим появилась статистика Евростата, согласно которой Россия впервые с весны 2022 года снова стала главным поставщиком газа в ЕС. А Bloomberg увидел риск газового кризиса в Европе на фоне снижающихся запасов в хранилищах и потенциального сокращения поставок из РФ. Какими будут последствия американских санкций для российских банков и почему Европа вновь становится потребителем российского газа?

На прошлой неделе под американские санкции попали десятки российских банков. Среди них крупный Газпромбанк, через который шли расчеты за газ. Одновременно с этим появилась статистика Евростата, согласно которой Россия впервые с весны 2022 года снова стала главным поставщиком газа в ЕС. А Bloomberg увидел риск газового кризиса в Европе на фоне снижающихся запасов в хранилищах и потенциального сокращения поставок из РФ. Какими будут последствия американских санкций для российских банков и почему Европа вновь становится потребителем российского газа?

Банковские санкции введены при уходящей администрации Джо Байдена. Вскоре в игру вступает Дональд Трамп. Какой будет его санкционная политика в отношении России?

Госдума РФ утвердила бюджет на 2025 год с рекордными расходами по статье „Национальная оборона“. Новоиспеченным контрактникам планируют списывать долги по кредитам до 10 млн рублей. В России все чаще говорят о грядущей инфляции. Что происходит в экономике РФ? Обсудим более подробно все эти темы с политиком, экономистом, бывшим вице-министром энергетики РФ Владимиром Миловым?

Начало трансляции в 13.30

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