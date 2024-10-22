Эфир Delfi с Владимиром Миловым: БРИКС, обвал цен на нефть, бюджет войны

Сегодня в Казани начинает свою работу 16-ый саммит БРИКС, на который приедут делегации 33 стран и 24 лидера. Несмотря на казалось бы такое широкое представительство, тем не менее перед саммитом для Кремля был ряд неприятных новостей. На мероприятие не приедут лидеры Сербии и Бразилии, а также саудовский принц Мохаммед бен Сальман. Последний и вовсе, по сообщениям СМИ, намерен увеличить добычу нефти, что способно обвалить цену до 50 долларов за баррель. Кроме того, перед саммитом Казахстан и Армения заявили, что не намерены присоединяться к БРИКС. Чего ждать от казанского саммита? Станет ли обвал цены на нефть ударом для Путина?