2024.10.22 12:57

Эфир Delfi с Владимиром Миловым: БРИКС, обвал цен на нефть, бюджет войны

 
ru.DELFI.lt

Сегодня в Казани начинает свою работу 16-ый саммит БРИКС, на который приедут делегации 33 стран и 24 лидера. Несмотря на казалось бы такое широкое представительство, тем не менее перед саммитом для Кремля был ряд неприятных новостей. На мероприятие не приедут лидеры Сербии и Бразилии, а также саудовский принц Мохаммед бен Сальман. Последний и вовсе, по сообщениям СМИ, намерен увеличить добычу нефти, что способно обвалить цену до 50 долларов за баррель. Кроме того, перед саммитом Казахстан и Армения заявили, что не намерены присоединяться к БРИКС. Чего ждать от казанского саммита? Станет ли обвал цены на нефть ударом для Путина?

Потянет ли Москва заложенные в новый бюджет военные расходы? Об этом и многом другом поговорим с политиком, бывшим вице-министром энергетики России Владимиром Миловым.

Начало эфира в 13.30.

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