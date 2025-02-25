2025.02.25 13:21

Эфир Delfi с Владимиром Миловым: 16-й пакет санкций, недра, активы РФ и математика Трампа

 
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Путин переманивает Трампа: почему президенту США милее природные ресурсы России? Математика Трампа: откуда взялась цифра в сотни миллиардов американской помощи? От заморозки к конфискации: перейдет ли Европа к изъятию российских активов? 16-ый пакет санкций ЕС: на что следует обратить внимание? РФ в ожидании „переговоров“: вернутся ли в страну ушедшие западные бренды?

Эти и другие темы обсудим с российским политиком и экономистом Владимиром Миловым.

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