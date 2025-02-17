Эфир Delfi с Витаутасом Бруверисом: итоги Мюнхена, войска UK в Украине, сделка с Лукашенко

Послевкусие Мюнхена: развеяна ли пелена тумана вокруг плана Трампа? Келлог не видит Европу за столом переговоров: почему США отворачиваются от ЕС? Обвинения Вэнса: что в понимании Трампа является истинными демократическими ценностями? Британия готова разместить свои войска в Украине: возьмет ли Лондон лидерство в поддержке Киева? Смягчение репрессий в обмен на ослабление санкций: зачем штатам сделка с Лукашенко?