2025.02.17 13:16

Эфир Delfi с Витаутасом Бруверисом: итоги Мюнхена, войска UK в Украине, сделка с Лукашенко

 

Послевкусие Мюнхена: развеяна ли пелена тумана вокруг плана Трампа? Келлог не видит Европу за столом переговоров: почему США отворачиваются от ЕС? Обвинения Вэнса: что в понимании Трампа является истинными демократическими ценностями? Британия готова разместить свои войска в Украине: возьмет ли Лондон лидерство в поддержке Киева? Смягчение репрессий в обмен на ослабление санкций: зачем штатам сделка с Лукашенко?

Эти и другие темы обсудим в сегодняшнем выпуске с главным редактором информационного агентства ELTA Витаутасом Бруверисом.

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