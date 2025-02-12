Эфир Delfi с Татьяной Лазаревой: дети в эмиграции, война в Украине, конец карьеры в России

Татьяна Лазарева приезжает в Вильнюс в последний день зимы: шоу „Лазарева Тут!“ состоится в литовской столице 28 февраля 2025. В студии Delfi бывшая российская телеведущая, эмигрировавшая в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину, рассказала о главных проблемах вынужденной эмиграции. Как внезапный отъезд и разрыв с друзьями, школой, привычной средой переживают дети? „Как нормально повзрослеть и не облажаться“? Как россиян принимают в Испании? Дело об оправдании терроризма и клеймо иноагента - почему фраза от знакомых „поздравляем со статусом“ уже звучит привычно?