Эфир Delfi - с саммита: как Украине вступить в НАТО, усталость от Байдена и угрозы Восточному флангу

Глядя на тяжелую ситуацию в Украине в обстрелами, Польша рассматривала вариант перехвата ракет в западной части Украины, но во время саммита сказала, что этого не будет без решения НАТО, с отсылкой на протест Белого Дома. Великобритания разрешила Украине бить своими ракетами по территории РФ, но уже и это оспаривают.
Об усталости союзников от ограничений Байдена, о том, при каком сценарии Украина сможет вступить в НАТО, учитывая территориальный реалии, и слышит ли западная часть НАТО голос Восточного фланга - говорим с экспертом по безопасности в полей саммита НАТО Ганной Шелест.