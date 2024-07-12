Эфир Delfi - с саммита: как Украине вступить в НАТО, усталость от Байдена и угрозы Восточному флангу

Ситуация на фронте остается тупиковой, а в НАТО нет единства относительно решений по Украине. 75-й юбилейный саммит в Вашингтоне запомнился не только сообщениями по усилению ПРО в Польше и размещением дальнобойного оружия в ФРГ, но и предсаммитной борьбой за слово в декларации „необратимый“ путь Украины по вступлению в НАТО, против членства которой сейчас выступают США и Германия.