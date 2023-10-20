Эфир Delfi с послом Украины в Японии: китайское "величие" Путина, Тайвань, США и Северная Корея

В Китае на этой неделе проходил форум "Один пояс - один путь". Если смотреть на это мероприятие через российские пропагандистские СМИ, то оно подавалось исключительно под углом "величия Путина". Но в чем суть мероприятия и может ли Путин занести его себе в актив? Рассматривают ли в Китае потенциальную помощь Тайваню от США как шаг к эскалации? С чем связаны новые ядерные угрозы от Северной Кореи? Об этом и многом другом беседуем с послом Украины в Японии Сергеем Корсунским.