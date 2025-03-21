В второй части - эксклюзивное интервью с американским политологом доктором Стивеном Бланком. Он рассказал, как Путин обыграл Трампа на переговорах, а Зеленский вынужден „бить челом“. Доктор Бланк считает, что для Украины эта война уже не закончится хорошо, а Европа приблизилась к точке невозврата, но есть выход. И о том, что почему невежество Трампа „легендарно“.
Начало трансляции в 13.30
Эфир Delfi с послом Литвы Линасом Линкявичюсом и политологом из США: Европа стреляет себе в ногу?
Евросоюз на саммите не смог утвердить пакет военной помощи Украине. Также ЕС по-прежнему не готов конфисковывать российские активы, поскольку опасается остаться без рычагов влияния в будущих мирных переговорах. А будет ли Европе место в этих будущих переговорах? Как сообществу адаптироваться к изменяющемуся мировому порядку? Почему ЕС по-прежнему не идет до конца в поддержку Украины и можно ли говорить о пробуждении? Почему Трамп готов делить мир с Путиным и какое место в их разговорах занимает Украина? Поговорим об этом с дипломатом, послом Литвы в Швеции Линасом Линкявичюсом.
В второй части - эксклюзивное интервью с американским политологом доктором Стивеном Бланком. Он рассказал, как Путин обыграл Трампа на переговорах, а Зеленский вынужден „бить челом“. Доктор Бланк считает, что для Украины эта война уже не закончится хорошо, а Европа приблизилась к точке невозврата, но есть выход. И о том, что почему невежество Трампа „легендарно“.