2025.04.02 13:06

Эфир Delfi с Нериюсом Малюкявичюсом: поиск пропавших солдат США и нарративы пропаганды

 

В Литве накануне вечером нашли тело 4-го пропавшего американского солдата. Теперь главная цель - как можно скорее вернуть тела их семьям. А в Вильнюсе во вторник почтили память погибших солдат - горожане несли к посольству США цветы и свечи.

Во время поисково-спасательной информации соцсети заполонили однотипные комментарии ботов. Одни распространяли конспирологические теории, другие - насмехались над жертвами, Литвой и НАТО.

После обнаружения трех тел в затонувшей бронемашине из соседней Беларуси пришла новость о задержании американца, нелегально пересекшего границу с территории Литвы. И хотя напрямую ничего не утверждалось, ряд анонимных комментаторов стали распространять версию, что это и есть 4-ый пропавший американский солдат.

Обсудим более подробно дезинформацию во время операции по спасению и поиску американских солдат с политологом, исследователем пропаганды Нериюсом Малюкявичюсом.

Начало эфира в 13.40

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