Эфир Delfi с Нериюсом Малюкявичюсом: поиск пропавших солдат США и нарративы пропаганды

Во время поисково-спасательной информации соцсети заполонили однотипные комментарии ботов. Одни распространяли конспирологические теории, другие - насмехались над жертвами, Литвой и НАТО .

После обнаружения трех тел в затонувшей бронемашине из соседней Беларуси пришла новость о задержании американца, нелегально пересекшего границу с территории Литвы. И хотя напрямую ничего не утверждалось, ряд анонимных комментаторов стали распространять версию, что это и есть 4-ый пропавший американский солдат.