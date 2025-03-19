Эфир Delfi с Миколасом Каткусом: разговор Трампа и Путина - хоккей вместо мира

Прекращения огня не будет, но удары по энергоинфраструктуре поставят на паузу. Таков главный итог телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным длительностью 2,5 часа. После беседы также стало известно, что Киев и Москва сегодня проведут обмен пленными 175 на 175. Кроме того, Путин обязался освободить 23 тяжело раненых украинских военнослужащих. Обсудим более подробно эту тему с экспертом по вопросам коммуникаций Миколасом Каткусом.