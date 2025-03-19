2025.03.19 13:40

Эфир Delfi с Миколасом Каткусом: разговор Трампа и Путина - хоккей вместо мира

 

Прекращения огня не будет, но удары по энергоинфраструктуре поставят на паузу. Таков главный итог телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным длительностью 2,5 часа. После беседы также стало известно, что Киев и Москва сегодня проведут обмен пленными 175 на 175. Кроме того, Путин обязался освободить 23 тяжело раненых украинских военнослужащих. Обсудим более подробно эту тему с экспертом по вопросам коммуникаций Миколасом Каткусом.

А в конце выпуска поздравляем с днем рождения наших коллег из литовского RADIO•R и беседуем с главой Ассоциации СМИ на языках национальных общин Литвы Эрнестом Алесиным.

Начало эфира в 14.00

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