2024.09.03 13:06

Эфир Delfi с Михаилом Самусем: возможно ли остановить наступление россиян на Покровск?

 
Дмитрий Семенов
Анжела Бубеляк
ru.DELFI.lt

Россияне могут захватить Покровск уже в сентябре. Такой прогноз дают эксперты издания The Telegraph. Им вторит Forbes, говоря о том, что в сентябре оккупанты подойдут к городу и достигнут важнейших линий снабжения. Однако, журналисты второго издания считают, что у украинцев остается шанс спасти город. Возможно ли остановить наступление россиян на Покровск?

Россияне могут захватить Покровск уже в сентябре. Такой прогноз дают эксперты издания The Telegraph. Им вторит Forbes, говоря о том, что в сентябре оккупанты подойдут к городу и достигнут важнейших линий снабжения. Однако, журналисты второго издания считают, что у украинцев остается шанс спасти город. Возможно ли остановить наступление россиян на Покровск? Удалось ли организовать котел в Глушковском районе Курской области? Почему активизировались обстрелы Харькова и Сум? Связана ли отставка командующего ВВС Украины с крушением F-16? Эти темы обсудим более подробно с военным экспертом, директором платформы New Geopolitics Research Network Михаилом Самусем.

Начало трансляции в 13.40

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