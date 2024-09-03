Эфир Delfi с Михаилом Самусем: возможно ли остановить наступление россиян на Покровск?

Россияне могут захватить Покровск уже в сентябре. Такой прогноз дают эксперты издания The Telegraph. Им вторит Forbes, говоря о том, что в сентябре оккупанты подойдут к городу и достигнут важнейших линий снабжения. Однако, журналисты второго издания считают, что у украинцев остается шанс спасти город. Возможно ли остановить наступление россиян на Покровск? Удалось ли организовать котел в Глушковском районе Курской области? Почему активизировались обстрелы Харькова и Сум? Связана ли отставка командующего ВВС Украины с крушением F-16? Эти темы обсудим более подробно с военным экспертом, директором платформы New Geopolitics Research Network Михаилом Самусем.



Начало трансляции в 13.40