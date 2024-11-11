2024.11.11 13:02

Эфир Delfi с Михаилом Самусем: рекордные потери РФ, контрнаступ на Курщине и "мир" Трампа

 
Дмитрий Семёнов
Анжела Бубеляк
ru.DELFI.lt

Россия наступает на Донбассе, но часть Курщины по-прежнему под контролем ВСУ: кого Трамп видит в позиции сильного? Группировка в 50 тысяч и северокорейские войска: завершится ли успехом для Москвы третья попытка зачистить Курскую область? Рекордные потери оккупантов: когда они начнут сказываться на атакующем потенциале? Европа готовится к войне: какие сложности ждут ЕС в переходе на „военные рельсы“? А команда и сторонники Трампа, напротив, обещают мир: что имеет в виду Илон Маск под скорым окончанием войны?

Эти и другие темы обсудим с военным экспертом, директором платформы New Geopolitics Research Network Михаилом Самусем.

Начало эфира в 13.40

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