Эфир Delfi с Михаилом Самусем: Путин в Северной Корее, боеприпасы, что происходит на фронтах?

Приближает ли саммит мира окончание войны? Эти и другие темы обсудим с военным экспертом, директором платформы New Geopolitics Research Network Михаилом Самусем.
Начало трансляции в 13.50
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Владимир Путин находится с визитом в Северной Корее. Практически ни у кого нет сомнений, что российский лидер отправился просить боеприпасы. За все время полномасштабного вторжения, по разным оценкам, Пхеньян уже поставил России около 5 млн боеприпасов. Чем еще Ким может помочь Путину? Что происходит на фронтах после разрешения Украине бить по территории России? Способны ли россияне на еще одну попытку наступления подобно Харьковской?
Приближает ли саммит мира окончание войны? Эти и другие темы обсудим с военным экспертом, директором платформы New Geopolitics Research Network Михаилом Самусем.
Начало трансляции в 13.50