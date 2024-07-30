Эфир Delfi с Михаилом Самусем: продвижение РФ на Донбассе, разгром ЧВК "Вагнер" в Мали

Россияне отчитались о взятии очередных сел на Донбассе: можно ли говорить об обвале фронта и на каких направлениях оккупанты атакуют? „Туарегом“ по „Вагнеру“: кто стоит за разгромом колонны ЧВК „Вагнер“ и правительственных войск Мали? План Помпео/Урбана: можно ли его назвать планом победы Украины и возьмет ли его на вооружение Трамп? В России запретили гаджеты на фронте: к каким проблемам это приведет? NYT раскрыл детали звонка Белоусова Остину: какой операции ВСУ испугались россияне?