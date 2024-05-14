Эфир Delfi с Михаилом Самусем: наступление России, стратегия Кремля и отставка министра обороны РФ

С пятницы российские войска начали наступление в Харьковской области. Под угрозой находится город Волчанск, но захвату самого Харькова угрозы нет, отмечают эксперты. В то же время глава ГУР Украины Кирилл Буданов в интервью газете New York Times отметил, что в ближайшее время российские войска могут начать новое наступление в Сумской области. Все это происходит на фоне смены министра обороны РФ - на смену Сергею Шойгу был назначен Андрей Белоусов.