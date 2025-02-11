2025.02.11 13:08

Эфир Delfi с Михаилом Самусем: контратаки ВСУ, итоги Сырского и российские ослы

 

Британия созывает „Рамштайн“: чего ждать от завтрашнего заседания в новом формате? Контратаки ВСУ на Курщине и под Покровском: что происходит и почему Минобороны РФ врет в своих сводках? Киев активизировал удары по нефтянке РФ: что об этом думает Трамп? Структурные изменения в ВСУ: подводим итоги года деятельности Сырского. ВСУ получили первые „Миражи“, а ВС РФ - ослов: как стороны решают вопрос снабжения передовой?

Эти и другие темы обсудим с директором платформы New Geopolitics Research Network Михаилом Самусем.

Начало эфира в 13.30.

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