2024.12.05 13:20

Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: "заморозка" в обмен на НАТО, войска ЕС будут в Украине?

 
Анжела Бубеляк
Дмитрий Семёнов
ru.DELFI.lt

Германия не исключила отправку войск в Украину для соблюдения перемирия: приемлема ли такая гарантия безопасности для Киева? Отход от стартовой позиции: Зеленский допустил „заморозку“ войны и временный отказ от оккупированных территорий. Блинкен вновь призывает к решениям по мобилизации: почему США уверены что у ВСУ достаточно вооружения? „Польский щит“ затронет и украинскую границу: как в Киеве относятся к оборонительным планам Туска? Обострение конфликта в Сирии: помогает ли наступление повстанцев ВСУ? Министерство национального единства: каким будет прикладной характер деятельности нового ведомства?

Эти темы более подробно обсудим с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

Начало эфира в 13.40.

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