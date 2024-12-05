Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: "заморозка" в обмен на НАТО, войска ЕС будут в Украине?

Германия не исключила отправку войск в Украину для соблюдения перемирия: приемлема ли такая гарантия безопасности для Киева? Отход от стартовой позиции: Зеленский допустил „заморозку“ войны и временный отказ от оккупированных территорий. Блинкен вновь призывает к решениям по мобилизации: почему США уверены что у ВСУ достаточно вооружения? „Польский щит“ затронет и украинскую границу: как в Киеве относятся к оборонительным планам Туска? Обострение конфликта в Сирии: помогает ли наступление повстанцев ВСУ? Министерство национального единства: каким будет прикладной характер деятельности нового ведомства?