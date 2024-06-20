Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: второй саммит мира, ордер МУС, Путин и Ким - риски для Украины?

От саммита к саммиту: на чем основана уверенность, что Россия примет участие во второй мирной конференции? И ордер МУС не помеха: не подрывает ли принцип права отказ от ареста Путина в случае участия в мирном саммите? Ультиматум Путина: формула мира или формула заморозки войны? "Украина проигрывает войну": что лежит в основе заявления одного из командиров 3-й штурмовой бригады ВСУ? Дружба на века: какие риски для Украины несет сближение Путина и Кима? Эти и другие темы обсудим с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.