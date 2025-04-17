Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: встреча Уиткоффа с Макроном, Трамп не продаст Patriot, наступление РФ

Украинская делегация прибыла в Париж для встречи с Уиткоффом и Рубио, а также для переговоров с „Коалицией желающих“. А Верховная Рада накануне проголосовала за продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней. Означает ли это, что Киев не верит в скорое перемирие? Перейдет ли Трамп к давлению на Россию? Почему президент США не хочет продавать Украине Patriot? Что будет с мораторием на удары по энергообъектам? Действительно ли РФ наступает по всем фронтам? Эти и многие другие вопросы зададим советнику главы Офиса президента Украины Михаилу Подоляку.