2025.04.17 12:34

Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: встреча Уиткоффа с Макроном, Трамп не продаст Patriot, наступление РФ

 

Украинская делегация прибыла в Париж для встречи с Уиткоффом и Рубио, а также для переговоров с „Коалицией желающих“. А Верховная Рада накануне проголосовала за продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней. Означает ли это, что Киев не верит в скорое перемирие? Перейдет ли Трамп к давлению на Россию? Почему президент США не хочет продавать Украине Patriot? Что будет с мораторием на удары по энергообъектам? Действительно ли РФ наступает по всем фронтам? Эти и многие другие вопросы зададим советнику главы Офиса президента Украины Михаилу Подоляку.

Начало трансляции в 13.15

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