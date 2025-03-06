Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: возврат к сделке, Лукашенко заговорил, приостановка помощи и саммит

Возврат к сделке: что привело к смене тона Зеленского и Трампа и будет ли подписано соглашение со второго раза? Какую роль Стармер и Макрон будут играть на возможной встрече в Вашингтоне? HIMARS, Patriot, разведданные…: каких программ коснулась приостановка американской военной помощи? „Миротворческие потуги“ Лукашенко: есть ли шанс на встречу Путина, Трампа и Зеленского в Минске? Саммит в Брюсселе: станет ли встреча лидеров ЕС прорывной? Команда Трампа ведет переговоры с оппонентами Зеленского: стоит ли тема выборов в Украине на повестке дня?