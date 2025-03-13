2025.03.13 13:00

Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: условия прекращения огня, что ждать от Путина, ВСУ выходит из Суджи

 

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Путин может согласиться на 30-дневное прекращение огня, обставив его своими условиями. Одним из них Bloomberg называет требование приостановки военной помощи Украине. Поддадутся ли штаты на демагогию Путина? Какие возможные условия Путина для Киева приемлемы, а какие нет? Превратятся ли „адские“ антироссийские санкции из слов в действие? Плюсы и минусы завершившейся операции в Курской области. Связан ли выход ВСУ из Суджи с начавшимся переговорным процессом? Достигла ли целей массовая атака Москвы беспилотниками?

Эти темы обсудим с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

Начало эфира в 13.40

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