Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: условия прекращения огня, что ждать от Путина, ВСУ выходит из Суджи

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Путин может согласиться на 30-дневное прекращение огня, обставив его своими условиями. Одним из них Bloomberg называет требование приостановки военной помощи Украине. Поддадутся ли штаты на демагогию Путина? Какие возможные условия Путина для Киева приемлемы, а какие нет? Превратятся ли „адские“ антироссийские санкции из слов в действие? Плюсы и минусы завершившейся операции в Курской области. Связан ли выход ВСУ из Суджи с начавшимся переговорным процессом? Достигла ли целей массовая атака Москвы беспилотниками?