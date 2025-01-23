2025.01.23 13:20

Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: ультиматум Трампа Путину, где найти миротворцев, кто даст гарантии?

 

Дональд Трамп в очередной раз заявил о необходимости заключить сделку и завершить войну. В случае несговорчивости Путина у президента США не будет иного выбора, кроме как усилить санкционное давление. Но даже если Трампу удастся запустить переговорный процесс и „заморозить“ войну, важны гарантии безопасности для Украины. На Всемирном экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский заявил, что для этого необходимо не менее 200 тысяч миротворцев из стран Запада. Что ответят в Кремле на воззвания Трампа? Есть ли у американского лидера план по гарантиям безопасности для Украины? Готова ли Европа отправить значительный контингент миротворцев?

Поговорим об этом с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

Начало эфира в 13.30.

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