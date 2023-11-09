Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: Украина на пути ЕС, а Москва окончательно на Восток?

 
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Рецепт глобальной нестабильности: что готовит миру союз диктаторов? Еврокомиссия одобрила переговоры о вступлении Украины в ЕС: возможно ли членство в союзе до окончания войны? Израиль намерен воевать с ХАМАС до полного уничтожения: наступит ли с победой Тель-Авива мир на Ближнем Востоке? В России растет спрос на учителей китайского языка, а Путин ставит в пример Александра Невского: произошла ли окончательная переориентация Москвы на восток?

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