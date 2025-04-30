Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: Трамп требует мира, условия Москвы, ждать ли атак из Беларуси?

Трамп требует 30-дневного перемирия, теперь дело за россиянами. Об этом накануне заявил его спецпредставитель Кит Келлог. Кремль же, устами Пескова, вновь заговорил о необходимости достижения всех целей „спецоперации“. Хотя ранее, Москва настаивала на прямых переговорах без предварительных условий. Пока стороны обмениваются заявлениями, Путин объявил „тредневное перемирие“ на 9 мая. Будет ли его соблюдать Украина? Что произойдет, если РФ проигнорирует требование Трампа? Готовит ли Москва нападение из Беларуси этим летом? Как Украине удалось добиться приемлемой для себя сделки по минералам и когда она будет подписана?